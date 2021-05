Nicht nur, dass die Feuerwehrmänner und -frauen die Logistik während der Pandemie aufrecht erhalten. Sie sind auch vielerorts in die Betreuung der Test- und Impfstraßen eingebunden. Und daneben sind sie eben auch noch Feuerwehrmänner und -frauen, die technische Einsätze bewältigen, Brände löschen, Menschen retten – und dabei natürlich einem großen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind.

Daher wäre eigentlich geplant gewesen, jene Floriani, die täglich an der Front stehen, in Phase 2 zu impfen. Phase 2 startete im März. Noch Ende März zeigte sich Landesfeuerwehrkommandant Fahrafellner recht zuversichtlich: Es werde bald losgehen, sagte er der NÖN in einem Interview zu seiner Wiederwahl. Das ist zwei Monate her. Dass den Feuerwehrleuten jetzt der Kragen platzt, ist verständlich, sie wollen bei ihren freiwilligen Einsätzen wenigstens geschützt sein. Die Angelegenheit erinnert an den Wirbel um die Hepatitis-Impfungen: Jahrelang hatte die Feuerwehr beim Gesundheitsministerium um Gratisimpfungen angeklopft, bis Ende 2016 das Innenministerium unter Wolfgang Sobotka die Kosten übernahm.

Das aktuelle Problem ist, dass der Politik, die sich mit zu wenig Nachdruck für die Impfung der Feuerwehrleute eingesetzt hat, ein Mangel an Wertschätzung vorgeworfen wird. Und der trifft Freiwillige besonders hart.