Ich gestehe: Ich habe noch nie in meinem Leben etwas online gekauft. Und ja, ich gestehe auch: Ich habe nicht vor, jemals online einzukaufen. Es liegt nicht daran, dass ich es grundsätzlich für verwerflich halte, sein lokal verdientes Geld irgendwo anders auszugeben. Es liegt auch nicht daran, dass ich aus Prinzip etwas gegen online einkaufen hätte oder, dass ich generell gegen die Errungenschaften der Digitalisierung wäre. Und es liegt auch nicht (nur) daran, dass ich mitten in St. Pölten wohne und innerhalb von drei Minuten Gehdistanz alles kaufen kann, was ich will und brauche.

Dass ich nicht online einkaufe liegt schlicht und einfach daran, dass ich keinen Sinn darin sehe, Dinge zu bestellen, die ich auch anders kaufen kann. Im Gegenteil: Die Anonymität des Netzes kann mit einem echten Geschäft nicht einmal ansatzweise mithalten. Denn einkaufen an sich macht Freude. Es macht Freude, beim Einkaufen einem echten Mensch gegenüber zu stehen – einem Menschen, der mich fragt, wie mein Tag war, und der mir zugleich die Vor- und Nachteile eines Produktes erklärt. Einem Menschen, der auch da ist, wenn mit dem Produkt nach dem Verkauf etwas nicht passt.

Online-Shopping Wenn der regionale Wille zählt

Und einem Menschen, bei dem ich weiß, dass ich mit meinem Geld einen Beitrag leiste, dessen (hoffentlich anständig bezahlten) Arbeitsplatz zu sichern. Es macht nicht nur Freude, sondern es ist auch gescheit, Kleidung oder Schuhe anzuprobieren, bevor ich sie kaufe – und ich hasse die Vorstellung, nicht passende Kleidung einfach zurückzuschicken. Es macht Freude, in Büchern zu schmökern, bevor ich mich für sie entscheide. Und es macht Freude, in ein Modegeschäft meiner Wahl zu gehen und mit einem Kleidungsstück heimzukommen, von dem ich zuvor nie gedacht hätte, dass es mir gefallen könnte.

Etwas online zu bestellen ist in diesem Sinne nicht nur einfach unnötig, sondern es macht auch keine Freude. Ein paar Klicks – und das wars. Und irgendwann kommt ein Packerl, in dem das drin ist, was ich bestellt habe – oder auch nicht. Ich wüsste nicht, warum das ein Gewinn für mein Leben sein sollte. Folglich bleibe ich dabei: Es gibt keinen einzigen Grund, warum ich jemals in meinem Leben etwas online kaufen sollte – und ich hoffe, dass das nach den Erfahrungen der Lockdowns auch viele andere Menschen so sehen werden. Denn nur so habe ich die Chance, auch in den nächsten Jahrzehnten in echten Geschäften einzukaufen.