Pandemischer Blindflug

Die Aufarbeitung der dreijährigen „Corona-Achterbahn“ ist am Anlaufen. Auch bei uns Medien. Ohne den Inhalt in den viel bemühten Gräben vollumfänglich zu heben und sichten, sollten wir nichts zuschütten. Es gibt schon genügend Deponien im Land.

Seit dem 1. Lockdown mussten die Österreicher eine enorme Zahl an politisch verordneten Maßnahmen auf Basis mieser Daten bzw. kaum vorhandener Studien ertragen. Einige Leute weit mehr als andere. Ein Gesundheitswissenschaftler spricht von einem „Blindflug ohne funktionierendes Cockpit“. Die Pandemie sei politisiert, die öffentliche und akademische Debatte emotionalisiert und der Diskurs vergiftet worden. Das spaltet.

Dass man heute weder in Ministerien noch in Beratungsgremien - wie man hört - in den meisten Fällen nicht mehr so genau nachvollziehen kann, wie es zu Entscheidungen gekommen ist, stimmt sehr nachdenklich. Das klingt nach einem Tohuwabohu und schreit himmelhoch nach Aufklärung.