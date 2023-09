Prinzip Hoffnung

Die WIFO-Ökonomen malen mit Blick auf Inflation, steigende und anhaltend hohe Zinsen und maue, private Investitionstätigkeit ein trübes Zukunftsbild. Auch geopolitisch bedingt. Erst gegen Jahresende und im Laufe von 2024 rechnen die Analysten mit Erholung bei mickrigem BIP-Wachstum um 1,4 Prozent. Der private Konsum gilt als Hoffnungsträger und Stütze der Konjunktur, obwohl viel zu viel ins Ausland abfließt, liebe Fernurlauber und Amazon-Shopper.

Seit Mai steigen die Arbeitslosenzahlen in Niederösterreich. Zwar nur geringfügig, aber doch stetig. Kein Wunder, schrammt doch gerade unser Alpenland mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent haarscharf an der Rezession vorbei. Die Ö-Industrie hingegen ist mit zwei Prozent Minus schon am Schrumpfen. Stagnation folgt auf Bau- und Konsumboom der Corona-Jahre.

Dass das AMS NÖ angesichts dieser Aussichten nun nach mehr Köpfen und Geld ruft, ist verständlich. Hoffentlich wird es gut investiert.