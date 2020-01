Kinder haben und trotzdem arbeiten? Ob dieser Balanceakt gelingt, hängt für viele Familien davon ab, ob es in der Nähe eine Betreuungseinrichtung gibt, die leistbar ist und in der sie den Nachwuchs in guten Händen wissen. Dass das gerade bei den Jüngsten nicht immer der Fall ist, führte gerade eine österreichweite Umfrage der Arbeiterkammer vor Augen. 43 Prozent der Befragten meinten dort, dass es schwierig sei, einen Krippenplatz zu finden.

Die Niederösterreicher sollen dieses Problem nicht haben. Das hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, als sie beschloss, im Laufe des Jahres 100 zusätzliche Kleinkindbetreuungsgruppen zu schaffen und bis 2022 noch einmal 100 nachzuschießen.

Der Ausbau ist eine Erleichterung für Familien. Gleichzeitig ein kleiner Schritt zur Gleichberechtigung. Kinderbetreuung ist in erster Linie immer noch Frauen-Sache. In den allermeisten Fällen sind es nach wie vor die Mütter, die ihren Job aufgeben oder Stunden reduzieren, um die Kinder umsorgen zu können – weil sie das selber möchten oder sich gesellschaftlich dazu verpflichtet fühlen.

Alleine durch die verbesserten Rahmenbedingungen wird sich daran aber noch nicht alles ändern. Notwendig ist dazu vor allem ein Umdenken in der Gesellschaft.