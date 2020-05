Im Schwarz-Weiß Zeitalter fassten Autokinos hierzulande eigentlich nie so richtig Fuß, zumindest nicht im Vergleich zu den USA. Im Jahr 1967 gab es gerade mal ein österreichisches Autokino und zwar in Niederösterreich, in den 80ern gab jenes Kino dann nicht mehr so richtig, in den 90ern dann doch wieder, 2015 war es weg, 2017 wieder ein bisschen da.

Corona hat das Retro-Konzept jetzt aber schlagartig beliebt gemacht. Derzeit schießen Autokinos aus Parkplätzen wie Löwenzahn. Dass die heutigen 20er-Jahre solche totgeglaubten Phänomene wieder auferstehen lassen, kam unerwartet. Das hat viel Charme für Kinofans und verkauft Tickets für die krisengebeutelten Veranstalter.

Dass der Vorwärts-Rückwärts-Trend ein Dauer-Hit wird, ist aber fraglich, wahrscheinlicher ist leider, dass die Experimentierfreudigkeit der Österreicherinnen und Österreicher mit der Öffnung der regulären Kinos wieder abnimmt.