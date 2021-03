Der NÖ Fußballverband schlug bei seiner Vorstandssitzung vor einigen Tagen Pflöcke ein, die seinen Vereinen wichtige Orientierungspunkte sind.

Es wird maximal noch die Hinrunde fertig gespielt. Kommt bis 18. April keine uneingeschränkte Spiel- und Trainingserlaubnis von der Politik, dann wird die Meisterschaft abgebrochen und annulliert.

Das ist klar. Das ist vernünftig. Das muss jeder so akzeptieren, ob‘s ihm gefällt oder nicht. Der NÖFV nahm damit das Heft des Handelns in die Hand und duckt sich nicht länger weg. Gut so.

Stand jetzt – mit wieder massiv steigenden Infektionszahlen – ist die Chance dafür, dass in diesem Frühjahr noch Amateurfußball gespielt wird, gering. Eine Katastrophe, wie sie viele heraufbeschwören, ist das nicht.

Nicht falsch verstehen. Klar lechzen alle danach, dass die Kugel wieder rollt. Und ja, auf den Unterhaus-Fußball wird die lange Pause Auswirkungen haben. Die hätte sie aber auch, wenn im Mai und Juni noch die wenigen Runden reingepresst werden würden. Und schlimmer: Corona-Einschränkungen inklusive möglicher Geisterspiele, eine aus vielerlei Hinsicht unfaire Meisterschaft, größeres Verletzungsrisiko aufgrund der kurzen Vorbereitung – lustig wäre das in diesem Frühjahr nicht mehr geworden.

Besser jetzt ein klarer Schlussstrich, Scherben aufkehren und im Sommer neu durchstarten. Mit Elan, mit Mut und ohne Raunzen.