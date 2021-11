SKN als Relikt einer Idee

1986 wurde St. Pölten Niederösterreichs Landeshauptstadt. Seither geht es auch darum, Identität zu stiften und St. Pölten als Hauptstadt zu stärken. Dabei spielte auch der Sport eine Rolle. Der Sportklub Niederösterreich St. Pölten war dabei eines der Leuchtturmprojekte.

Der Fußballklub der Niederösterreicher wurde der SKN seit seiner Gründung im Jahr 2000 nie. Admira, Wiener Neustadt, Horn, Amstetten – die Konkurrenz im Land war groß, die Nähe zu den Wiener Traditionsklubs sowieso. Sportlich spielten sich die St. Pöltner selten in die Auslage. Abseits des Rasens wurde dafür kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen, war der Verein schnell als „FC Tolpatsch“ punziert.

Doch der SKN kommt nicht nur im Land kaum an, auch in der Stadt werden die Wölfe kritischer beäugt, als man meinen möchte. Der Grund? Viele orten eine tief sitzende Skepsis, die im politischen Hintergrund fußt, als Störfeuer. Der Verein wird als „schwarz“, weil landesnah, wahrgenommen. St. Pölten ist politisch eine der letzten „roten“ Bastionen. Ob‘s stimmt? Sei‘s drum. Fakt ist, dass der SKN in St. Pölten zu wenige Fans hat, die auch regelmäßig ins Stadion kommen.

Aktuell zeichnet sich deutlich ab, dass der deutsche Bundesligist VfL Wolfsburg immer mehr an Einfluss beim SKN St. Pölten gewinnt. Gerade werden die Führungspositionen im Verein neu vergeben. Nichts passiert mehr ohne Sanctus aus Norddeutschland, so scheint‘s…

Viele vermuten als Zielbild dieser Kooperation so etwas ähnliches wie das Red-Bull-Konstrukt zwischen Salzburg und Leipzig. St. Pölten könnte zum Wolfsburger Zulieferbetrieb werden. Der Preis dafür? Der weitgehende Verlust an Eigenständigkeit.

Das Spannende ist, dass sich im Umfeld des Vereins kaum jemand daran stört. Viele sehen in der Kooperation mit Wolfsburg einen finanziellen Rettungsanker, andere gar den einzigen Weg, dass der SKN dauerhaft im österreichischen Spitzenfußball ankommt.

Die Idee des Sportklub Niederösterreich ist damit aber Geschichte. Der Ordnung halber sei‘s erwähnt.