Beinahe unbemerkt schlich sich diese EM an. Ja, ja – in zweieinhalb Wochen spielt Österreich gegen Nordmazedonien, und das ist ziemlich vielen ziemlich wurscht. Von Euphorie ist keine Spur. Das mag ein bisschen an Corona liegen, das unser gesellschaftliches Leben auf den Kopf gestellt hat. Das liegt aber vor allem an den mäßigen Leistungen unserer Mannschaft, die vom falschen Teamchef gecoacht wird.

Gerüchte gab es schon länger. Wenn aber mit Marc Janko ein Ex-Spieler, der vor wenigen Monaten noch selbst Teil dieses Teams war, im NÖN-Interview davon erzählt, wie mies die Stimmung sei, und dass das Gros der Teamspieler mit der „fodaschen“ Spielidee so rein gar nichts anfangen kann, dann muss man davon ausgehen, dass da tatsächlich ganz viel im Argen liegt.

Sehenden Auges wird eine goldene Spielergeneration daran gehindert, ihr Potenzial auszuschöpfen. Allen Frust auf den Schultern von Franco Foda abzuladen, kann man machen, greift aber zu kurz. Der ist, wie er ist, kann nicht aus seiner Haut.

Die Verantwortung liegt bei den ÖFB-Entscheidungsträgern, die eine offensichtliche Fehlentwicklung nicht rechtzeitig korrigierten. Ihre Hoffnung: 16 der 24 EM-Teilnehmer kommen ins Achtelfinale. Dorthin schafft man es ziemlich sicher mit einem einzigen Sieg. Der wird Österreich im Normalfall gegen qualitativ deutlich schwächere Nordmazedonier gelingen und uns als größter Erfolg seit 1982 verkauft werden.