Die Sehnsucht nach Auszeit, Abwechslung und Urlaub ist groß. Nach Monaten voll Einschränkungen und der meisten Zeit in den eigenen vier Wänden können viele den Sommer nicht mehr erwarten. In der Hoffnung, dass dann ein Stück Normalität zurückkehrt.

Politiker erklären momentan bei jeder Gelegenheit, dass wir ganz knapp vor diesem Ziel stehen. Der Kanzler sieht die „Freiheit“ schon „zum Greifen nah“. Tourismuslandesrat Jochen Danninger betont, dass die NÖ-Betriebe und Ausflugsziele bereit sind. Gerüstet hat sich das Land mit Förder- und Werbe-Konzepten oder Covid-Maßnahmen-Beratungen. So soll es gelingen, das Land Radbegeisterten oder Naturbegeisterten schmackhaft zu machen und viele Landsleute dazu zu bewegen, ihren Urlaub vor der Haustüre zu genießen. Gerade in Privatunterkünften, für Urlaub am Bauernhof oder in Ferienwohnungen haben viele ihren Termin auch schon fixiert.

Für sie hat das Ziel also schon ein Datum und einen Ort. Das bringt Vorfreude und stärkt hoffentlich das Durchhaltevermögen. Denn noch gilt in Niederösterreich ein harter Lockdown. Viele müssen weiterhin auf die Impfung warten. Und die Schilderungen aus Spitälern machen deutlich, dass wir bis zu einem – zumindest großteils – unbeschwerten Sommer noch ein Stück vor uns haben.