Sprache schafft Wirklichkeit

Beim Thema Gendern kochen die Emotionen hoch. Das zeigte sich, nachdem die FPÖ einen Erlass ankündigte, wodurch Behörden nicht mehr gendern müssen. Während die Partei gegen diesen „Wahnsinn“ mobil macht, sehen das viele Menschen (auch die ÖVP) als Randthema.

In Zeiten der Teuerung gibt es Existenzielles, das für die Politik Priorität haben muss. Unbedeutend ist das Gendern, aus dem die FPÖ politisches Kleingeld schlägt, aber nicht. Es ist ein Beitrag zur Gleichstellung – und der ist gerade in Krisen wichtig, in denen oft alte Rollenmodelle zurückkehren.

Geschlechtergerechte Sprache löst Missstände wie den Gender Pay Gap nicht. Sie macht Frauen aber sichtbar. Öffentliche Institutionen haben hier wie Medien Vorbildwirkung. Gerade ihnen - und uns - sollte das Zusammenspiel von Sprache und Wirklichkeit daher bewusst sein. Bei chronischer Platznot auf Zeitungsseiten ist es oft schwierig, geschlechtergerecht zu formulieren. Dass jede Mühe dafür wichtig ist, hat nun ausgerechnet die FPÖ ins Gedächtnis gerufen.

Hitzige Debatte „Gendern hat nichts mit Sternchen zu tun, das ist eine Haltung“