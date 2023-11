Viel „Kohle", statt Uran

Atomkraft hat kein Leiberl in Österreich. Was heute eine glasklare Mehrheit so unterschreiben würde, war in den Sechziger- und Siebziger-Jahren ganz anders. Der Glaube an technologischen Fortschritt und vermeintlich super-sauberen, günstigen Strom sorgte zumindest in der Ostregion für Kernkraft-Euphorie. Sogar Umweltschützer liebäugelten mit Atomkraft, damit ihre Flüsse nicht noch weiter verbetoniert werden. Andere stimmten dafür, weil sie „Sonnenkanzler“ Bruno Kreisky loshaben wollten.

45 Jahre nach der Abstimmung ist klar, dass die AKW-Ruine in Zwentendorf dem Steuerzahler - auf heutige Kaufkraft umgemünzt - rund vier Milliarden Euro gekostet hat, dass die Atommüll-Endlagerfrage nach wie vor ungelöst ist, dass wir trotz „AKW-losigkeit“ saisonal Atomstrom aus den zwölf benachbarten Atommeilern beziehen und dass als Folge des historischen „Nein!“ sechs neue Kohlekraftwerke in Österreich gebaut werden mussten, um unseren wachsenden Strombedarf zu stillen.

Jede (energiepolitische) Entscheidung hat ihre Ursachen und Folgen. Deswegen müssen Verantwortungsträger ihre Ideologien offenlegen, wahrhaftig sein und alle Fakten auf den Tisch legen. Atomkraft ist hierzulande passé, aber unser Stromhunger wächst noch immer.