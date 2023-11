Teurer Herbst

Während bei den Metaller-KV die Arbeitnehmer-Seite mit Kaufkrafterhalt, Teuerung und Dividendenzahlungen für ihr zweistelliges Gehaltsplus argumentiert, hält die Arbeitgeber-Seite mit Rezession, Jobabbau und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit dagegen.

Fakt sei außerdem, so Industrie und Co., dass eh schon der Staat mit Anti-Teuerungs-Hilfen, Abschaffung der kalten Progression und Valorisierung vieler Sozialleistungen das Gros der Inflation abgefedert hätte. Die Arbeitnehmer wiederum pochen darauf, dass Klimabonus, Strompreisbremse und Co. als Einmalzuschüsse nicht nachhaltig seien und als Kostenentlastung nicht nur für Pendler einfach verpuffen.

Recht haben beide. Ein bisschen. Die Frage ist ja letztlich, wer die steigenden Kosten durch Energiekrise, Angebot-Nachfrage-Kluft, Lieferketten-Probleme und Co. bezahlen soll. Und was „nachhaltig“ ist. Beide argumentieren ja damit. Vielleicht generationen-konform? Die Regel, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden, sollte aber tabu sein und bleiben.