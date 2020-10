Sechs sind zuwenig. Zuwenig für ein Sinfonieorchester und für ein Kammerorchester, zuwenig für eine Blaskapelle und für eine Big Band, zuwenig für einen großen und zuwenig für einen kleinen Chor. Sechs sind gerade genug für Kammermusik. Mehr geht nicht. Das heißt: Orchester und Musikkapelle und Chor geht für Amateure, also Nicht-Berufsmusiker, auch nicht mehr – seit die jüngste Sechs-Personen-Corona-Regel der Bundesregierung in Kraft ist, also: seit Sonntag.

Damit gibt es keine Proben mehr. Damit gibt es keine Aufführungen mehr. Und das, obwohl unter den Amateuren – und von denen gibt es gerade in NÖs Kultur-Regionen viele – bisher mindestens ebenso viel Geduld, Vorsicht, Disziplin und Flexibilität auf der Tagesordnung standen wie unter den Profis.

Bei den Profis, in NÖs professionellen Kulturbetrieben, dürfen zwar mehr als sechs auftreten – und mehr als sechs zuhören. Nur trinken, genauer: ausgeschenkt bekommen dürfen die nichts mehr. Auch nicht davor oder danach. Und ihre Masken müssen die, die zuhören, seit Sonntag auch die ganze Zeit auflassen. Das ist, natürlich, zu machen. Das wird aber ziemlich mühsam. Für die Amateur-Orchester, -Kapellen, -Chöre wird das existenzbedrohend. Erst recht, wenn es zu lange andauert…