Verlängerung hausgemacht

Sobald Corona-Regeln in der Bevölkerung zum Thema werden, ist eines fix: Es wird heftig diskutiert. Was gilt jetzt, was nicht? Niemand weiß das genau. Mit ihrem Kommunikations-Chaos hat die Regierung verunsichert und das letzte Vertrauen verspielt. Warum, ist leicht erklärt. Es fehlt eine klare Linie.

Wurde uns zu Beginn der Pandemie noch penibelst vorgeschrieben, wo und wann wir unsere Verwandten treffen dürfen, müssen die Landsleute jetzt komplett eigenverantwortlich handeln. Wären alle dreifach geimpften Kontaktpersonen von Omi kron-Kranken (wie erlaubt) tatsächlich brav in die Arbeit gegangen, wären die Infektionszahlen jetzt noch höher. Jetzt könnten sogar Corona-Positive schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne.

Dass nun an allen Ecken und Enden Personal fehlt und die Pandemie in die Verlängerung geht, ist hausgemacht. Eine verkürzte Quarantäne wird das Dilemma aber sicher nicht lösen.