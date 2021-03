Auch ich als begeisterter Skifahrer war anfangs skeptisch, wie sich ein Lockdown und das Pistenvergnügen vereinbaren lassen sollen. Bilder von unkontrollierten Menschenschlangen an den Liften bekräftigten diese Vorbehalte zuerst noch. Doch das ist Schnee von gestern. Bald hat das gut ausgeklügelte Sicherheitskonzept der NÖ-Bergbahnen mit Online-Voranmeldung gegriffen und den Menschen im ohnehin so tristen Pandemie-Alltag die „Nahversorgung mit Skifahren“ in der Natur ermöglicht.

Jetzt zum Saisonende bilanzieren die NÖ-Bergbahnen den Winter durchaus positiv. „Jedenfalls“ habe sich die Skisaison ausgezahlt, betont Geschäftsführer Markus Redl. Natürlich bleibt aufgrund der kontingentierten Liftkarten und Mehrausgaben für das Sicherheitspersonal wirtschaftlich ein blaues Auge.

Doch die heimischen Skiliftbetreiber haben auch einiges gewonnen. Ganz sicher einen Platz in den Herzen vieler Skifans. Das beweist eine Lawine von positivem Gästefeedback. Viele haben die blau-gelben Berge erstmals nach Jahren wieder für sich entdeckt. Gelungen ist das durch den Schulterschluss in der Branche mit dem einheitlichen Konzept. Beinahe inflationär wird die Krise gern als „Chance“ tituliert. Die Liftbetreiber haben diesen Worten auch Taten folgen lassen.