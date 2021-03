Das unsägliche C-Wort: Wir können es nicht mehr hören, sehen oder lesen. Pandemiemüde und in Virus-Geiselhaft, verlangte vielen das letzte Jahr bittere Opfer ab: Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Leid, Krankheit oder Tod. Der Theologe und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer dichtete 1945 in seiner Todeszelle über das Leid und die Qual, aber auch über das Licht, seine Freude und Hoffnung. „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.“ Eine Hoffnung, die aufrichten kann.

Mut machen auch die Freiwilligen, Bundesheerler und Landesbediensteten, die seit Februar 2020 am Werk sind. Der damals einberufene NÖ-Sanitätsstab mit seinen Blaulicht- und Partnerorganisationen arbeitet, informiert, analysiert und programmiert Datenbanken in Tag- und Nachtschichten, um Land und Leute durch diese Pandemie zu navigieren. Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner sagte einmal, sie nehme es persönlich, wenn die Infektionszahlen steigen.

Da wird Beruf zur Berufung und Herzensangelegenheit, wenn das Wohl anderer im Fokus des eigenen Handels steht. Fleiß und Wirken dieser „pandemischen Wächter“ bleiben da oft im Verborgenen. Halten wir es wie Bonhoeffer: Ans Gute glauben, das Schlechte nicht verneinen und sich „wunderbar geborgen“ wissen.