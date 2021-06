Niederösterreich soll das neue Amsterdam werden. Damit hat sich das Land ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Wer die Stadt in den Niederlanden einmal besucht hat, weiß, dass es unmöglich ist, den Fahrrädern dort auszuweichen. Berichten zufolge gibt es davon mehr als Einwohner. Über die Hälfte der Wege wird mit dem Rad gefahren.

In NÖ legen die Landsleute 2,4 Millionen Kilometer pro Tag und 22 Prozent aller Wege mit dem Rad oder zu Fuß zurück. 50 Millionen Kilometer mit dem Auto. Geht es nach der Politik, sollen in Zukunft doppelt so viele Wege mit eigener Muskelkraft bewältigt werden.

Alltagsverkehr Radln: Niederösterreich soll Amsterdam werden

Das Ziel, den klimafreundlichen Alltagsverkehr auszubauen, wird damit erstmals in Zahlen gegossen. Der Zeitpunkt ist nach dem corona-bedingten Radfahr-Boom vielversprechend. Die Infrastruktur muss aber verbessert werden; ebenso Öffi-Verbindungen. Für viele Pendler kann das Rad nur Mittel für die letzte Meile sein. Gleichzeitig hängt die Frage, ob man für die Einkaufsfahrt das Rad nimmt, von der Nahversorgung in den Dörfern ab.

Denn da werden die Unterschiede zwischen Amsterdam und NÖ deutlich: Ein Flächenbundesland hat noch größere Herausforderungen als eine Hauptstadt. Um die weiten Distanzen und das wichtige Ziel zu schaffen, braucht es Riesen-Willenskraft der Landsleute – und mancherorts wohl ein E-Bike Unterstützung.