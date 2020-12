Still ist sie nicht, die Adventszeit, für Niederösterreichs Kultur. Leise schon. Denn auch wenn Museen und Galerien gerade wieder aufgesperrt haben und (fast) alle auf einmal zeigen, was sie haben: auf den Bühnen ist noch immer der Strom ab. Das Licht aus. Der Vorhang zu. Zumindest fürs Publikum.

Onk Lou & Filmemacher Vorhang zu, Ton an: Doku entstand aus Österreich-Tour

Für die Künstler nicht. Die singen „Adeste Fidelis“ mit Streichquartett und Star-Besetzung im Online-Stream (wie bei Christoph Ehrenfellner in Klosterneuburg). Die spielen „Jauchzet, frohlocket“ in der ORF-Matinee (wie bei den Tonkünstlern in Grafenegg). Die verschieben und verschieben Premieren und erzählen ihre „Weihnachtsgeschichte“ zur Not erst nach Neujahr (wie bei Norberto Bertassi in Mödling). Und die proben ausgerechnet Nestroys „Umsonst“ für Spieltage, die noch immer nicht plan-, also auch nicht verkaufbar sind (wie bei Bruno Max im Theater zum Fürchten). Was dabei fehlt? Der Applaus. Die Gage. Die Perspektive. Die Wertschätzung.

Denn auch wenn der für Künstler eben noch nicht beendete Lockdown auch für Wirte, Hoteliers und Sportler gilt – für die Kultur, die in der letzten Verordnung noch unter „Vergnügungsbetriebe“ gelistet war und von deren Staatssekretärin man monatelang so gut wie keinen Mucks gehört hat, schaut nicht nur dieser Advent ziemlich finster aus!