Wer bremst, gewinnt

Bei Tempo 30 ist der Anhalteweg, also Reaktionsweg plus Bremsweg, eines Autos elf Meter, bei Tempo 50 rund doppelt so lang.

Aktuell wollen über 60 Gemeinden und Städte in Niederösterreich die Tempo-30-Regelung selbst entscheiden können, sie wollen in sensiblen Bereichen schnell und ohne Hürden Tempo 30 umsetzen können.

Was durchaus Sinn macht, denn nur die lokalen Politikerinnen und Politiker wissen ganz genau, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Derzeit geht das aber nicht so einfach – selbst wenn eine Straße an einer Volksschule, einem Kindergarten oder einem Seniorenheim liegt, wird der Antrag oft von der Behörde unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung abgewiesen. Unverständlich. Der Amtsschimmel wiehert gehörig.

Hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn es geht um die Sicherheit der Bevölkerung.

Und so nebenbei werden Emissionen eingespart. Das heißt: Die Natur freut sich auch.