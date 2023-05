Wer Tier hält, braucht Infos

Ab Juni kommen auf Hundehalterinnen und -halter Neuerungen zu: Die im Vorjahr beschlossene Novelle des Hundehaltegesetzes tritt in Kraft. Dann müssen alle neuen Frauchen und Herrchen drei Theorie-Stunden über Hundehaltung absolvieren und es dürfen nicht mehr als fünf Hunde in einem Haushalt leben. Die zuständige FPÖ will so die Sicherheit für Mensch und Tier erhöhen.

Das ist richtig. Jeder, der sich ein Tier anschafft, sollte sich über dessen Bedürfnisse informieren. Drei Theorie-Stunden bei einem Tierarzt und Hundetrainer werden nicht alle Fragen beantworten, aber sie liefern einen Impuls, sich weiter mit artgerechter Haltung zu beschäftigen.

Die große Frage, die noch bleibt, ist, wie die Regeln kontrolliert werden. Zuständig sind die Gemeinden. Der Sachkunde-Nachweis wird im Hundepass vermerkt. Es bleibt aber zu befürchten, dass der erst kontrolliert wird, wenn es zu spät ist – und Tiere vernachlässigt wurden oder ein Hund bereits jemanden gebissen hat.