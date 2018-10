Zur erfreulichen Meldung über das Fünf-Jahres-Tief bei den Arbeitslosenzahlen im September mischten sich zuletzt erste ernüchternde Prognosen beim Wirtschaftswachstum. Im Gegensatz zu den drei Prozent für heuer rechnen Experten für 2019 nur mehr mit einer Wachstumsrate von zwei Prozent.

Damit sind in absehbarer Zeit wieder weniger euphorische Beschäftigungszahlen zu erwarten. Längerfristig krisensichere Jobs gibt es in mehreren Branchen. In Niederösterreich zählt mittlerweile auch der Tourismus dazu.

Stetig steigende Nächtigungszahlen und ein breiteres Angebot im klassischen, aber auch im Wirtschafts- und Gesundheitstourismus beweisen das – und erfordern eine Vielzahl diversifizierender Berufsbilder. Statt Koch, Kellner oder Empfangsdame warten Jobs wie Restaurantfachmann, Käse- oder Weinsommeliers bzw. Experten für Online-Buchungsportale. Nur so hält der heimische Tourismus auch gegen internationale Konkurrenz stand.

Es hilft das schönste Hotel nichts, wenn es nicht von den Mitarbeitern entsprechend belebt wird. „Marketing nach innen wird immer wichtiger“, bringt es der NÖ-Vorsitzende der Hoteliers, Alexander Ipp, auf den Punkt. Es ist wohl das beste Instrument, um gerade dem im Tourismus so eklatanten Fachkräftemangel entgegenzuwirken.