Wettkampf als Training

Fünf Großbewerbe der Freiwilligen Feuerwehren sind 2022 in Niederösterreich über die Bühne gegangen. Drei Landes- und zwei Bundesbewerbe fanden hier statt. Diese Dichte an Wettkämpfen mag manchen etwas übertrieben vorkommen, aber sie machen durchaus Sinn: Im Rahmen der Bewerbe werden Löschangriffe simuliert – also Abläufe, die allen Feuerwehrmännern und allen Feuerwehrfrauen in Fleisch und Blut übergehen müssen, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und auch das Teamwork perfekt funktioniert. Beides ist bei Einsätzen, die die Freiwilligen Feuerwehren tagtäglich leisten, unerlässlich.

Diese Fertigkeiten im Rahmen großer Bewerbe zu zeigen ist eine wichtige Motivation für die Freiwilligen. Vor allem auch für kleinere Feuerwehren, die nicht permanent im Einsatz stehen. Sie müssen im Ernstfall genau so gut funktionieren wie Großfeuerwehren. Und das Training für die Bewerbe trägt dazu bei.