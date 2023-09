Wir haben ein Problem

1,2 Milliarden Euro: Das ist eine Menge Geld, das zumindest nicht in Bruck investiert wird. Das „Doch-Nicht“ von Boehringer Ingelheim ist ein Schock, aber verkraftbar. Was schwieriger wird, ist der industrielle Strukturwandel, der sich derzeit abspielt.

Im globalen Wettbewerb hat speziell Österreich und Mitteleuropa seit Februar 2022 ein massives Problem: Die Zeiten von billigem, russische Gas sind auf Sicht vorbei, die E-Mobilität verändert nicht nur die Autobranche und an Künstlicher Intelligenz kommt bald niemand mehr vorbei, der noch konkurrenzfähig produzieren will.

Kein Wunder also, dass IVNÖ-Chef Thomas Salzer erneut von Bund und Land mehr Tempo bei Energiewende, das Anzapfen heimischer Gasreserven, Fracking inklusive, fordert und gegen Technologie-Engstirnigkeit, Technokratie und Vorschriftenlast poltert. Auch Investitionen in Bildung zahlen sich als Puzzleteil aus. Ob das alles aber ausreicht, um energieintensive Industrie in (Nieder-)Österreich zu halten, wird sich weisen. Wenn nichts nachkommt, droht ein Wohlstandsverlust von hohem Niveau. Das ist jedenfalls fix.