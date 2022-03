Früher hieß es in der Politik gern: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ’ ich einen Arbeitskreis.“ Die Fortsetzung dieses Prinzips des Lavierens ist an der Pandemiepolitik der Regierung abzulesen. Hatte man Ex-Kanzler Sebastian Kurz (nicht zu Unrecht) vorgeworfen, zu wenig auf wissenschaftliche Expertise zu geben, orientiert sich die Politik seither gern an zahlreichen Kommissionen. Zumindest vorgeblich.

Eher will man der medialen Erwartungshaltung in Richtung faktenbasierter Entscheidungen entsprechen. Man betont gern – zuletzt bei der Aussetzung der gerade beschlossenen Impfpflicht –, dass man sich „selbstverständlich“ strikt an wissenschaftliche Empfehlungen hält. Bleibt abzuwarten, ob das noch so ist, wenn das Impfpflicht-Gremium in ein paar Monaten das Scharfstellen der Pflicht empfiehlt, die öffentliche Akzeptanz knapp vor vier Landtagswahlen aber nicht gegeben ist.

Wie patschert der Umgang mit Empfehlungen ist, zeigte sich vergangene Woche. Da wollte die Corona-Kommission angesichts deutlich steigender Infektionszahlen eine „Wiederbelebung“ einzelner Corona-Maßnahmen. Offenbar einen Anruf bei der Kommissionsvorsitzenden später wurde die Empfehlung so abgeschwächt, dass die Regierung bei ihrer „Linie“ der umfassenden Öffnung bleiben konnte.

Diese Form der Kommissionitis, liebe Regierende, kann man sich sparen. Wenn man die aktuelle Corona-Variante (was offensichtlich ist) durchlaufen lassen will, soll man es sagen. Sich hinter Gremien zu verschanzen, verstärkt nur den Eindruck der Ratlosigkeit.