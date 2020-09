Leer war er nicht, der Sommer. Leise auch nicht. Denn auch wenn die Kultur nach dem Frühjahr auch im Sommer erstmal ganz viel absagen musste: Einen Kultursommer gab es heuer trotzdem. Und was für einen!

Einen klassischen, einen utopischen, einen bunten, einen leidenschaftlichen, einen nostalgischen, einen romantischen. Und das zwischen Schlosspark und Grandhotel, zwischen Stiftsbibliothek und Burghof, zwischen Seebühne und LKW-Anhänger. Über 300.000, so die Bilanz des vom Land ausgerufenen Kultursommers, waren überall dort mit dabei, davon mehr als 16.000 allein in Grafenegg, 12.200 am Semmering oder 3.500 beim gerade erst zu Ende gegangenen Kammermusikfestival Allegro Vivo im Waldviertel.

Und der Herbst? Der wird genauso bunt. Und genauso laut. Nur dass da die ersten, vor allem unter den Kleinen, schon wieder absagen. Dass da die nächsten ihre Premieren (wieder) nur online feiern. Und dass da die anderen, die fixen Häuser in St. Pölten, in Baden, in Mödling mit Abstand und Masken, mit Aufwand und Anstrengung und mit unbedingt sehenswerten Programmen fürchten müssen, dass nur wenige kommen. Dabei wäre die Kultur gerade jetzt wichtiger denn je – auch für die geistige Gesundheit!