Da sprintet man einerseits in der Pandemie allen anderen davon und hat sein Vereinigtes Königreich schon eine gute Woche lang geimpft, während alle anderen (zumindest in Europa) noch auf ihre Zulassungen warten.

Und da brodelt man andererseits auf den letzten Metern vor dem endgültigen Exit aus der Europäischen Union so dahin, als hätte man noch fünf Jahre statt gerade einmal 15 Tage Zeit, um sich bei den Zöllen und Rechten, bei den Staatshilfen und Handelshindernissen und vor allem in der Fischerei zu einigen. Denn: Im (vertrags-)leeren Raum will nach dem 1. Jänner keiner fischen.

Da kann man nur rufen: „Hurry up!“