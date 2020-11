Wenn wir in diesen Tagen die Gräber unserer Verstorbenen besuchen, dann spüren wir Trauer und Wehmut, zugleich aber auch echte Dankbarkeit für das Leben unserer Verstorbenen. Angesichts des Todes besteht eine grundlegende Gleichheit aller Menschen. Reiche und Arme, Gerechte und Ungerechte – alle müssen einmal sterben, zu einer Stunde, die sie nicht selbst bestimmt haben und die Gott allein im Voraus kennt. Hier auf Erden ist keine bleibende Stätte für uns Menschen. Auch wenn manche unter uns so leben, als gäbe es kein Sterben, wenn manche anscheinend glauben, allen materiellen Besitz mitnehmen zu können – wir alle werden eines Tages mit dieser Tatsache konfrontiert: Wir haben hier auf Erden keine bleibende Stätte.

Beim Tod eines Menschen sprechen wir oft von einem Leben, das zu Ende gegangen ist. Wie wenn nun alles aus wäre. Als Christen glauben wir an das von Gott geschenkte ewige Leben. Wir wissen, dass wir von Gott ausgegangen sind und dass wir zu unserem Gott auch wieder einmal zurückkehren. Der Tod ist für uns Christen kein Weggang, sondern ein Heimgang zu Gott. Der Tod nimmt uns das Leben nicht weg. Den Gläubigen wird das Leben gewandelt, nicht genommen, sagt Christus. Der Tod kann uns das Leben nicht rauben, er wandelt es nur um. Hier haben wir den Kern unseres christlichen Glaubens.

Jesus hat die Menschen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir für ein bleibendes und unvergängliches Ziel geschaffen sind. Nicht der Tod wird das letzte Wort haben, sondern das Leben. Unser ganzes Leben definiert sich eben von diesem Ziel her. Der Apostel Paulus fasst es in die Worte: „Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ Wenn wir das alles bedenken, dann wird uns erneut bewusst, dass unser christlicher Glaube eine frohe und eine hoffnungsvolle Botschaft für die Welt ist – denn am Ende steht das ewige Leben für alle, die bereit sind zu glauben.