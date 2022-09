Werbung

„Wie viel muss noch passieren, damit Österreichs Frauen in einem großen Stadion spielen?“ Mit dieser via Social Media gestellten Frage hat Ex-Nationalspielerin Viki Schnaderbeck eine Lawine losgetreten. Dass die Austro-Kickerinnen ihr WM-Quali-Match gegen England vor knapp 3.000 Zusehern in Wiener Neustadt austragen mussten, sorgte für Häme und Kritik. Die Debatte, so unangenehm sie dem ÖFB auch ist, wird vor dem Play-off-Heimspiel am 11. Oktober wieder hochkochen.

Dabei ist Schnaderbecks Frage – abseits des Sonderfalls England – leicht zu beantworten: Wenn mehrmals kleine Stadien gefüllt werden, drängt sich der Wechsel in größere Arenen auf. Denn letztlich entscheidet das Business und nicht Befindlichkeiten.

Eine Grundsatzdebatte über die Wr. Neustädter Lösung steht für leere Kilometer. Sie bringt den Frauenfußball nicht voran – und führt „treffsicher“ an den Problemen vorbei.