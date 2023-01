Ab jetzt wird wahlgekämpft

Werbung

2022 wäre eigentlich politisch ein ruhiges Jahr gewesen – mit der Bundespräsidentenwahl als einziger Wahl. Tatsächlich war 2022 politisch alles andere als ruhig. 2023 sind bereits die Vorzeichen andere: In Niederösterreich, Kärnten und Salzburg werden neue Landtage gewählt und spätestens ab Herbst werden wir in der Bundespolitik die 2024 anstehenden Nationalratswahlen spüren.

Für uns Wählerinnen und Wähler könnte es also ein mühsames Jahr werden – zumindest, wenn das Polit-Getöse im neuen Jahr so weitergeht, wie es im alten Jahr geendet hat. Andererseits stirbt die Hoffnung – in diesem Fall die Hoffnung auf einen sachlichen politischen Diskurs – bekanntlich zuletzt.

In welche Richtung das Wahljahr geht, wird sich jedenfalls schon beim ersten Wahlgang entscheiden – am 29. Jänner in Niederösterreich. Wie die Vorzeichen im größten Bundesland stehen, zeigt die aktuelle Umfrage des Institutes für Demoskopie und Datenanalyse im Auftrag der NÖN: Die ÖVP-Werte erholen sich im Vergleich zum Tiefststand im September – mit 42 Prozent ist die absolute Mehrheit aber außer Reichweite. Die SPÖ stagniert, Grüne und NEOS legen leicht zu. Großer Gewinner wäre die FPÖ, die mit 19 Prozent das beste Ergebnis ihrer Geschichte erreichen würde.

Allerdings: Noch sind es mehr als drei Wochen bis zum Wahltag. Drei Wochen, in denen auf uns der vermutlich intensivste Wahlkampf der vergangenen Jahrzehnte wartet. Denn diesmal stellt nicht nur Johanna Mikl-Leitner für die ÖVP den Landeshauptfrau-Anspruch – auch Franz Schnabl von der SPÖ und Udo Landbauer von der FPÖ wollen Landeshauptmann werden. Grüne und NEOS müssen dabei aufpassen, dass sie mit ihren Themen nicht untergehen.

Für uns Wahlberechtigte wird es wichtig sein, den Überblick zu behalten. Die NÖN hilft dabei mit Sonderwahlstrecken im Blatt, aktuellen Online-Berichten und – erstmals – mit Fernseh-Diskussionen auf NÖN.at und NÖN-N1-TV.