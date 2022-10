Absage an Polit-Experimente

Werbung

Die Bundespräsidentenwahl 2016 – was war das für eine Marathon-Wahl. 53,8 Prozent gab es schließlich nach der wiederholten Stichwahl gegen Norbert Hofer für Alexander Van der Bellen – in Niederösterreich waren es nur 50,7 Prozent. Sechs Jahre später ist das Rennen schon nach dem ersten Wahlgang klar zugunsten des Amtsinhabers entschieden. Eine Stichwahl bleibt uns erspart. In schwierigen Zeiten wollten die Wählerinnen und Wähler keine Experimente, sondern setzten auf Stabilität, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Das Ergebnis ist nicht nur ein Vertrauensvorschuss für Van der Bellen, sondern auch ein klarer Auftrag für die Zukunft.

Die Frage, wer die nächsten sechs Jahre Bundespräsident ist, ist nun entschieden. Nicht ganz so eindeutig ist, wie die Ergebnisse der sechs anderen Kandidaten zu bewerten sind. Die FPÖ kann mit dem Abschneiden von Walter Rosenkranz jedenfalls zufrieden sein – gerade in Niederösterreich. Ein Ausrufezeichen setzte auch Dominik Wlazny, vor allem mit Platz zwei bei den unter 30-Jährigen. Er könnte mit seiner Bierpartei auch außerhalb von Wien zum Faktor in der Politik werden. Sofern er das überhaupt werden will.

Die MFG hingegen steht schon wenige Monate nach ihrer Gründung vor den Trümmern ihrer kurzen Existenz – die nur etwas über zwei Prozent für Parteichef Michael Brunner lassen vermuten, dass die neue politische Bewegung bald schon wieder Geschichte sein könnte. Gleiches gilt für Gerald Grosz, Tassilo Wallentin und Heinrich Staudinger, deren politische Sterne untergingen, bevor sie überhaupt aufgegangen waren.

Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl lässt der vergangene Wahlsonntag aber keine Rückschlüsse zu. Diesmal entschied der Wunsch nach Stabilität und Berechenbarkeit die Wahl – im Jänner könnten andere Wahl-Motive mehr zählen. Beispielsweise der Wunsch nach Veränderung. Oder die richtigen Themen. Noch ist für alle Parteien Zeit genug, sich klar zu positionieren.