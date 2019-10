Nach dem Regierungsbildungsauftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist jetzt Sebastian Kurz am Zug. Und damit gewinnt zwangsläufig die Frage an Relevanz, mit wem die ÖVP regieren wird. Die NÖN holte dazu in allen 28 Lokalausgaben die Antworten der Basis ein – und das Stimmungsbild ist eindeutig. Eine Koalitions-Variante, die alle in Begeisterung versetzt, gibt es nicht.

Mit Türkis-Rot und einer Neuauflage von Türkis-Blau hat aber quer durch das Land kaum jemand eine Freude. Die SPÖ-Basis ist klar dafür, den Weg in die Opposition einer Regierungsbeteiligung vorzuziehen. Und auch in der FPÖ sind die Befürworter einer Regierungsbeteiligung wie Landesparteisekretär Christian Schnedlitz klar in der Minderheit. Zugleich gibt es bei der ÖVP nur wenige, die an eine Neuauflage von Türkis-Blau glauben – und kaum jemanden, der Türkis-Rot will.

Damit bleibt nach dem Ausschließungsprinzip nur mehr eine Koalition mit den Grünen. Das ist gegenwärtig auch die favorisierte Variante der ÖVP-Basis in den 20 NÖ-Bezirken, wie der NÖN-Rundruf zeigt. Je nach Region gibt es dabei aber kleinere oder größere Bedenken, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt – beispielsweise bei der Migrations- und Sozialpolitik. Diese Bedenken hat mindestens in gleichem Ausmaß die Basis der Grünen.

Die ÖVP-Basis hofft nach dem Motto „Der Sebastian wird’s schon richten“ auf ein türkis-grünes Happy End, mit dem auch konservativere ÖVP-Wähler leben können. Gibt es das nicht, bleibt nur der Gang in eine Minderheitsregierung. Kurz weiß aber besser als jeder andere, wie schnell eine Regierung ohne Mehrheit im Nationalrat abgewählt werden kann.