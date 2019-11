Schon wieder ein Einzelfall! Diesmal wurde dem Obmann der Loosdorfer FPÖ ein altes Video zum Verhängnis, in dem er angeheitert „Hitla“ schreit und die rechte Hand zum Hitler-Gruß ausstreckt. Die FPÖ reagierte umgehend, schloss den 24-Jährigen aus – der jetzt auch noch seinen Job verloren hat. Im NÖN-Interview gibt er sich ehrlich zerknirscht: „Es tut mir unendlich leid“, sagt er. Und man hat tatsächlich nicht den Eindruck, dass der junge Mann ein hart gesottener Nazi ist.

Sieht man davon ab, dass die FPÖ offensichtlich Einzelfälle wie diese anzieht, bleibt die Frage, warum es vor allem junge Menschen sind, die für ewiggestrige Aktionen anfällig sind. Was bringt sie dazu, mit einem Diktator zu sympathisieren, der Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, Not und Elend über weite Teile der Welt brachte und sich dann auch noch feige der Justiz entzog? Warum lässt sich ein junger Mann dazu hinreißen, vor laufender (Handy-)Kamera den Hitlergruß zu machen?

Es ist eine dieser Fragen, auf die es keine leichten Antworten gibt. Sicher: Vermutlich sind junge Menschen der digitalen Welt doch nicht so gewachsen, wie sie glauben – und bedenken nicht, dass Internet und digitale Medien nie vergessen. Vermutlich kommt die Aufklärung über die Nazi-Zeit in Schulen und Elternhäusern immer noch zu kurz – auch weil „Politische Bildung“ nach wie vor nicht überall ein Pflichtfach ist. Gerade deshalb muss unser Geschichtsbewusstsein geschärft werden. In unserer Vergangenheit finden sich eindeutige Antworten, die jeder und jedem klar machen, warum Hitler-Gruß und Co. auch in Zukunft nicht die Antwort sind.