Die Coronakrise ist gekommen, um zu bleiben. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit März. Aktuell ist jeder zehnte Niederösterreicher auf Jobsuche – gäbe es die Kurzarbeit nicht, wäre die Zahl noch deutlich höher. Verschärfend kommt hinzu, dass die Krise die wirtschaftlichen Motoren und Haupteinpendler-Regionen Niederösterreichs – das Mostviertel und den Zentralraum – besonders in Mitleidenschaft zieht.

Silberstreifen am Horizont gibt es zwar: Der Konsum springt wieder an, konjunkturrelevante Branchen wie der Bau laufen auf Hochtouren, und der Trend zum Urlaub im eigenen Land dämpft die Krise in Gastronomie und Hotellerie. Aber: Der Herbst ist bald da und mit ihm steigende Coronazahlen. Dazu kommt der saisonale Anstieg der Arbeitslosigkeit sowie das Ende der zweiten Kurzarbeitsphase. Das alles wird die Jobkrise weiter verschärfen.

Doch was tun, um den Arbeitsmarkt wieder in Schwung zu bringen? Die Rädchen, an denen die öffentliche Hand drehen kann, sind immer dieselben: Investitionen und Förderungen helfen diesmal aber nur einzelnen Branchen zur Überbrückung, bis alles wieder ist, wie es war. In vielen Branchen wird aber nichts mehr, wie es war – beispielsweise in der Reisebranche oder im Eventbereich.

Hier braucht es kreativere Lösungen als die laufende Verlängerung der Kurzarbeit. Von der Bundesregierung fehlen die noch, von der SPÖ gibt es zumindest den Vorschlag der Vier-Tage-Woche. Zwar ein Ansatz, aber ein naiver: Denn die Rechnung „Weniger Arbeitszeit für einen bringt einen neuen Job für einen anderen“ funktioniert im 21. Jahrhundert nicht mehr. Aber immerhin: Es ist einmal eine Diskussionsgrundlage.