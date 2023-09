Auch Künstliche Intelligenz hat ihre Grenzen

Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Mit der Digitalisierung, die – beschleunigt durch Corona – immer stärker in unseren Alltag eingezogen ist, hat sich eine neue Art der Informationstechnologie manifestiert: Künstliche Intelligenz, kurz KI, heißt das Zauberwort, an dem niemand vorbeikommt.

Die KI, oder englisch AI (Artificial Intelligence), ist bereits jetzt ständiger Begleiter. Sie ist der Grund, warum uns in sozialen Medien die Werbung für genau jenes Produkt ausgespielt wird, nach dem wir gerade erst auf Google gesucht haben. Wir nützen KI als Korrekturprogramm oder für Übersetzungen, lassen uns mit dem Navi am schnellsten Weg ohne Stau von A nach B lotsen und schützen unser Handy mittels Gesichtserkennung. Auch bei Telefon-Hotlines sprechen wir mittlerweile mehr mit Robotern als mit echten Menschen.

Doch das ist erst der Anfang, wie letzte Woche bei den 30. Österreichischen Medientagen in Wien unter anderem von Experten wie dem deutschen Visionär und Digitalexperten Sascha Lobo zu hören war. So könnte uns bald eine App mittels Foto von unserer Mahlzeit die Daten über deren Kalorien und Nährwert aufs Handy liefern. Ebenso wurde getestet, dass Chatbots, gefüttert mit großen Datenmengen, Gesundheitsfragen von Patienten am Telefon mit höherer Qualität und mehr Empathie beantworten können als qualifiziertes Personal.

Dass künstliche Intelligenz vor Medien keinesfalls Halt macht, zeigen Chatbots wie ChatGPT. Diese Sprachroboter, die automatisiert Texte erstellen, sind in der Bevölkerung angekommen und mitverantwortlich für den Hype rund um die KI. Ist das das Ende des Journalismus, wie viele orakeln?

Keineswegs! Qualitätsvoller Journalismus wird gerade wegen der neuen Technologien immer wichtiger. Denn in Qualitätsmedien sind im Vergleich zu den Chatbots Quelle und Urheber der Nachricht bekannt und können auch zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Fakten mehrfach zu überprüfen, entsprechend zu bewerten und einzuordnen wird wichtiger denn je. Ohne lokale Inhalte, von Menschen für Menschen, wie sie die NÖN täglich auf NÖN.at und wöchentlich in den 28 Lokalausgaben bietet, wäre jegliche künstliche Intelligenz machtlos. Das war ebenso eine der wesentlichen Erkenntnisse der Medientage wie jene, dass Veränderung die einzige Konstante in der Medienwelt ist.