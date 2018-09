NÖN-Leser wussten es zuerst: Udo Landbauer werde bald als geschäftsführender Klubobmann in die Landespolitik zurückkehren, verkündete FPÖ-Landeschef Walter Rosenkranz im NÖN-Sommergespräch am 13. August. Vorausgesetzt, das Verfahren in der „Liederbuch-Affäre“ sei auch formell abgeschlossen.

Wenige Tage später war es das und seit der Vorwoche ist klar, dass Landbauer noch im September in den Landtag zurückkehren wird. Wer sich an den Landesparteitag in Wiener Neustadt erinnert, der weiß: Für die FPÖ ist das eine gute Nachricht. Die „Liederbuch-Affäre“ machte Landbauer trotz des mauen Landtagswahlergebnisses zur blauen Symbolfigur – ein Opfer, dem Unrecht geschehen ist. Dass er sich als einst führendes Mitglied der Burschenschaft Germania jahrelang freiwillig am rechten Rand der Gesellschaft gemeinmachte, stört die blaue Basis nicht.

Wohl aber alle anderen Parteien in Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ließ nie einen Zweifel daran aufkommen, dass sie mit Landbauer nicht zusammenarbeiten werde. Sie konnte damit seinen Aufstieg zum Landesrat verhindern, seine Rückkehr in den Landtag aber nicht. In der Praxis werden die Landtagsklubs von ÖVP und FPÖ aber sehr wohl zusammenarbeiten müssen – immerhin gibt es ein gemeinsames Arbeitsübereinkommen. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger darf also weniger Berührungsängste haben.

Er braucht Landbauer, um dieses Programm umsetzen zu können. Und Landbauer braucht die ÖVP, um politisch salonfähig werden zu können. Diese Konstella tion – ergänzt um die trotz des gemeinsamen Arbeitsprogrammes ebenfalls nicht friktionsfreie Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ – lässt einen spannenden politischen Herbst erwarten, den sich Mikl-Leitner gern erspart hätte.

Ein Herbst, in dem für Landbauer die Mühen des Alltags beginnen. Er muss bald Signale setzen, um nicht als Held des rechten FPÖ-Randes in die politische Isolation zu geraten. Denn die FPÖ ist nicht nur auf Bundesebene in der Regierung, sondern dank des Proporzsystems eben auch in Niederösterreich. Und da wird Landbauer keine kantige Oppositionspolitik machen können, sondern politische Verantwortung übernehmen müssen – auch wenn sein eigener Platz in der Landesregierung vorerst außer Reichweite ist.