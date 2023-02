Aufarbeiten, aber richtig

Werbung

Wissen Sie, welche Inzidenz Niederösterreich aktuell hat? Vermutlich nein. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sie am Montag bei 422,7 lag. Es ist nicht lange her und viele von uns hätten bei diesen Zahlen hyperventiliert – heute sind sie uns, allen voran der Politik, egal. Ebenso wie die Frage, wo es Testangebote gibt oder wer geimpft ist oder nicht – zumindest, wenn man nicht in Länder wie die USA einreisen will. Corona hat nicht zuletzt dank diverser Mutationen und des mittlerweile hohen Immunitätsstatus in der Bevölkerung seinen Schrecken verloren.

Es ist also Zeit, jetzt mit der Aufarbeitung der drei Pandemie-Jahre zu beginnen. Die FPÖ will einen U-Ausschuss im Parlament, Kanzler Karl Nehammer will stattdessen eine Kommission ins Leben rufen, die prüfen soll, was in diesen drei Jahren gut gelaufen ist und was weniger. Vermutlich half ihm da das Wahlergebnis in Niederösterreich etwas auf die Sprünge, das der ÖVP in tief-schwarzen Regionen wie dem Mostviertel einen Massenexodus der Wählerinnen und Wähler in Richtung FPÖ bescherte.

Und auch wenn noch nicht gewiss ist, ob die Grünen des Kanzlers Bestreben unterstützen, ist doch klar: Die Entscheidungen in der Corona-Zeit müssen aufgearbeitet werden – und zwar sowohl im Interesse der Politik als auch im Interesse der Gesellschaft, die einem fast dreijährigen Stresstest unterzogen wurde. Letztlich werden auch wir Medienmacher hinterfragen müssen, ob wir nicht doch die eine oder andere Frage mehr hätten stellen müssen.

Aber es ist, wie es immer im Leben ist: Im Nachhinein ist man klüger. Sinnvoll ist dieser Aufarbeitungsprozess deshalb nur, wenn er zwar ehrlich und transparent die Vergangenheit analysiert, aber auch lösungsorientiert und sachlich geführt wird. Denn wenn wir auf die nächste Pandemie – und die kommt bestimmt! – gut vorbereitet sein wollen, müssen wir aus diesen drei Corona-Jahren die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.