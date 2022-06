Aus Fehlern lernen

Werbung

Jetzt ist es quasi amtlich: Das Corona-Management war auf allen Ebenen fehlerhaft, das Handeln „unkoordiniert“ und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, kaum erkennbar. Mit diesem harschen Befund sorgte der Rechnungshof für Beifall von der Oppositionsbank und zerknirschte Gesichter bei der türkis-grünen Bundesregierung.

So wirklich überrascht hat dieser Befund aber wohl nur wenige – zu offensichtlich hat die Pandemie die Schwächen innerhalb des Bundes, aber auch des föderalen Systems gemacht. Dutzende Krisenstäbe mit nicht immer klarer Zuordnung, das permanente Kompetenz-Wirrwarr zwischen dem zuständigen Gesundheitsministerium und dem Innenministerium sowie zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und das Prinzip „Neun Bundesländer, neun Entscheidungen“ sorgten schon bald dafür, dass kaum mehr jemand den Überblick hatte und der Glaube an die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen bei der Bevölkerung schwand.

Wie soll man auch beispielsweise einem Kind die Gefahr des Virus erklären, wenn man aktuell im Zug von St. Pölten zum Flughafen Schwechat bis zur Wiener Stadtgrenze keine FFP2-Maske braucht, innerhalb der Stadt dann aber doch eine, und nach der Stadtgrenze bis zum Flughafen wieder ohne Maske im selben Zug sitzt?

In vielen Bereichen mag unser föderales System eine Stärke sein. Aber in Krisenzeiten braucht es in einem kleinen Land wie Österreich die Möglichkeit, rasch und effizient zu agieren – und das mit bundeseinheitlichen Lösungen. Der Rechnungshof empfiehlt dem Gesundheitsministerium deshalb, ein modernisiertes Epidemiegesetz zu erarbeiten. Eines, „in dem klare Abläufe und Verantwortlichkeiten sowohl für die erforderlichen Maßnahmen als auch für deren Kommunikation geschaffen werden“.

Mit der Arbeit daran sollte Gesundheitsminister Johannes Rauch bald beginnen – denn der Herbst kommt schneller als erwartet. Und die nächste Pandemie vielleicht auch.