Babler startet vom Tiefpunkt

Es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Die SPÖ als ehemals staatstragende Partei hat sich bei ihrer Suche nach einer neuen Bundesparteispitze bis auf die Knochen blamiert. Galt nach der schon holprigen Mitgliederbefragung zum Finale am Parteitag Hans Peter Doskozil als neuer SPÖ-Chef, wurde am Montagnachmittag die Panne mit der Verwechslung der Namen bekannt.

Am Ende des Fiaskos geht der als krasser Außenseiter gestartete Niederösterreicher Andreas Babler als neuer SPÖ-Chef hervor. Er bekam 52,7 Prozent der Delegierten-Stimmen. Ob dieser Pannenserie muss der Traiskirchner Bürgermeister die Sozialdemokratie aus einer tiefen Krise führen. Das Vertrauen der Bevölkerung in die SPÖ ist logischerweise am Tiefpunkt. Wie soll eine Partei, die nicht einmal eine Abstimmung von 600 Mitgliedern unfallfrei über die Bühne bringt, ernsthaft ein Land führen können?

Dabei geht die eigentliche Sensation in der „Pleiten, Pech und Pannen“-Show unter. Babler hat mit seinem harten linken Kurs polarisiert und ganz klar Kante gezeigt. Und wie schon beim Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich im Herbst des Vorjahres überzeugte Babler auch in Linz mit einer emotionalen Rede die Mehrheit der Genossinnen und Genossen: Für seinen Auftritt erntete er mehr Applaus als Doskozil. Das war ein erstes Indiz des Ergebnisses, das erst Montag in der Form bekannt wurde.

Dabei konnte Babler nicht einmal auf seine roten Landsleute zählen. Denn der Großteil der Delegierten aus NÖ hielt sich an die vom designierten Chef der Landes-SPÖ Sven Hergovich vorgegebene Linie, für Doskozil zu votieren. Ausgerechnet jener Hergovich, der nach seiner Bestellung zum Nachfolger von Franz Schnabl Babler sofort als Bundesrat nominierte und ihn für einen Reformprozess in der Landes-SPÖ ins Boot holte. Nun reformiert Babler aber nicht die rote Landesgruppe, sondern die Bundes-SPÖ.

Hauptaufgabe des 50-Jährigen ist es, Vertrauen zurückzugewinnen und die Partei zu einen. Dass Doskozil angekündigt hat, sich aus der Bundespolitik rauszuhalten, hilft enorm. Ein erster Lackmustest für das erhoffte „Wir“-Gefühl steigt am 24. Juni in Niederösterreich. Dann soll Hergovich bei einem außerordentlichen Parteitag offiziell zum SPÖ-NÖ-Chef gewählt werden. Man darf gespannt sein, wie nachtragend Bablers Anhänger dabei sind.