Gut eineinhalb Jahre ist noch Zeit, ehe 2023 in Niederösterreich wieder der Landtag gewählt wird. Schön langsam bringen sich die Parteien dafür in Stellung. Gerade rechtzeitig zeichnet die große NÖN-Umfrage ein klares Stimmungsbild der Landespolitik: Die blau-gelbe ÖVP um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner liegt weiter auf Kurs der absoluten Mehrheit.

Wäre am Sonntag in Niederösterreich Landtagswahl, würde die ÖVP wie 2018 rund 49 Prozent der Stimmen erhalten. Während die SPÖ weiter an Boden verliert und bei 20 Prozent landet, punkten die NEOS enorm im Wiener Umland und legen auf acht Prozent zu. Sie überholen damit die Grünen (sechs Prozent), die trotz der Regierungsbeteiligung im Bund ihr Ergebnis (nur) halten. Die FPÖ bleibt stabil bei 15 Prozent.

Die Umfrage ist Beweis dafür, dass Niederösterreich anders ist. Während die ÖVP um Kanzler Kurz nach den jüngsten Turbulenzen massiv an Zuspruch verliert, wird Mikl-Leitners Kurs des Miteinanders goutiert. Auch weil sie wie bei der Lockdown-Debatte Konflikte mit dem Bund nicht scheut. Konträr dazu ist die Situation in der SPÖ. Während die Roten im Bund zulegen, verliert die Landes-SPÖ. Auffallend (und mögliche Ursache), dass Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ihren Parteichef Franz Schnabl beim Vertrauensindex deutlich abhängt.

Reine Formsache dürfte die Kür von Udo Landbauer zum FP-Spitzenkandidaten werden. Er liegt in der blauen Wählergunst klar vor Landesrat Waldhäusl. 2018 hatte die Liederbuch-Affäre Landbauer den Sitz in der Landesregierung gekostet. Nach dem ausjudizierten Freispruch scheint der Weg dorthin jetzt geebnet.