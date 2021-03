Mehr als ein Jahr ist es her, dass ein Virus über uns hereinbrach. Ein Jahr, in dem wir viele Erfahrungen gemacht haben – die meisten davon gemeinsam. Wir haben den Schock am Anfang erlebt und den Sommer, in dem fast alles so schien wie früher. Und wir haben die Ernüchterung im Herbst erlebt und den damit verbundenen Ärger über die Corona-Maßnahmen, die nicht und nicht aus unserem Leben weichen.

Mitten in diesen außergewöhnlichen Zeiten gibt es aber auch die guten Geschichten. Jene, die zeigen, dass unsere Gesellschaft durch Corona stärker und besser werden kann. Eine dieser guten Geschichten haben Sie als Leserinnen und Leser der NÖ Nachrichten selbst geschrieben: Sie spendeten unglaubliche 263.474 Euro für die Aktion „Licht ins Dunkel“ – und damit mehr als jemals zuvor. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen jeder aufs Geld schauen muss, ist dieses Ergebnis nicht nur ein großartiges Zeichen der Solidarität, sondern auch ein Beweis dafür, dass die NÖN-Familie gerade in schwierigen Zeiten zusammenhält – ein kräftiges Signal des Zusammenhalts. Und es belegt die Glaubwürdigkeit der NÖN, die mit ihrem Namen dafür steht, dass dieses Geld auch direkt bei den Hilfsbedürftigen in den Regionen unseres Landes ankommt.

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser der NÖN: Sie sind es, die den Applaus für diese Rekord-Spendensumme verdienen. Sie sind es, denen wir zu Dank verpflichtet sind. Nicht nur dafür, dass sie uns helfen zu helfen, sondern auch für Ihre Treue und Ihren Glauben an unsere Arbeit. Sie sind es, die dafür sorgen, dass die gute Nachricht wieder einmal die bessere ist.

