Das Dilemma mit der „sauberen“ Energie

Die Zeiten sind zwar vorbei, als noch jedermann dachte, der Strom komme ohnehin von alleine aus der Steckdose. Doch auch mit dem verstärkten Bewusstsein für (saubere) Energie kommt die Bevölkerung aus einem Dilemma nicht heraus:

Einerseits wollen und brauchen wir für den Klimaschutz umweltschonende Antriebs- und Energie-Formen, damit wir unseren Kindern und Enkelkindern noch eine lebenswerte Zukunft bieten und die Erderwärmung stoppen können. E-Mobilität im Straßenverkehr oder Luftwärmepumpen bei den Heizungen sind aktuell probate Werkzeuge dafür.

Andererseits steigt damit aber auch der Gesamt-Stromverbrauch unserer Gesellschaft enorm an. Nachdem die Wasserkraft in Österreich bereits ziemlich erschöpft ist, wird der Umstieg auf andere grüne Energiequellen wie Windräder und Photovoltaikanlagen (PV) forciert. Die haben aber im Vergleich zu den umweltschädlichen fossilen Kraftwerken mit Kohle oder Gas einen enormen Nachteil. Die produzierte Energie lässt sich nicht oder nur schwer regeln bzw. speichern.

Jetzt ist es schon sehr löblich, wenn auf vielen Dächern privater und öffentlicher Gebäude im Land eine PV-Anlage die Sonnenenergie aufnimmt. Für den Eigenverbrauch ist das die sauberste Form, der Weg zur Energie-Autarkie der Idealzustand. Eine Einspeisung des überschüssigen Stroms ins Netz birgt aber mehrere Probleme. Noch fehlt die passende Infrastruktur. Die Leitungen sind schnell überlastet. Deshalb rechnen Experten mit einem Blackout in den nächsten Jahren.

Was in Österreich und vor allem in Niederösterreich undenkbar ist, sehen viele EU-Staaten (allen voran Frankreich) als Ausweg für den erhöhten Strombedarf: die Atomenergie. Diese verursacht nämlich kaum umweltschädliche Treibhausgas-Emissionen, dafür kann aber die Strahlung bei Reaktorunfällen ganze Regionen vernichten – ein Dilemma eben.