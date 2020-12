Die Meldung ist für viele im Land ein richtiges Weihnachtsgeschenk. Noch in den letzten Tagen des von der Pandemie geprägten turbulenten Jahres 2020 sollen auch in Niederösterreich die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Vor allem die vulnerablen Gruppen in den Pflegenheimen, wo die Zahl der Krankheitsfälle zuletzt stark angestiegen ist, werden zuerst geschützt.

Es ist das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels im Bestreben, zur alten Normalität zurückzukehren. Wohlwissend, dass es bis zu einem flächendeckenden Schutz vor Covid-19 in der Bevölkerung noch ein weiter Weg sein wird. Denn schon die praktische Umsetzung der Impfung wird eine gewisse Zeit beanspruchen. Unabhängig davon bleibt die Impfbereitschaft der Bevölkerung der größte Unsicherheitsfaktor.

Impfgegner wettern bereits laut gegen die Impfung. Genau hier muss die Kommunikationsstrategie der Bundesregierung in den nächsten Wochen ansetzen. Es geht darum, die Bevölkerung klar und umfassend zu informieren – auch über mögliche Nebenwirkungen. Nur eine offene Kommunikation erzeugt Akzeptanz, die für eine möglichst hohe Durchimpfrate nötig sein wird.

Deshalb ist auch eine Impfpflicht kein taugliches Mittel. Auf indirekte Maßnahmen – wie ein Impfnachweis als „Eintrittskarte“ für Konzerte, Gastronomie oder Auslandsreisen – werden wir uns aber einstellen müssen, wie das Freitesten im Jänner zeigt. Zu Recht. Denn die einzigen Alternativen zur Impfung sind regelmäßige Massentests oder weitere Lockdowns.

Ersteres hat nur bedingt funktioniert. Und dass wir Zweiteres tunlichst vermeiden müssen, sollte mittlerweile jedem klar sein.