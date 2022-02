Das Miteinander bröckelt

Der gelernte Niederösterreicher ist bei politischen Schlammschlachten in den letzten Jahren meist entspannt. Während im Bund oftmals die Fetzen fliegen, regiert seit der Machtübernahme von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Jahr 2017 das Miteinander. Verbale Untergriffe, die in der Bevölkerung ohnehin das Vertrauen in die Politik schwinden lassen, gab es so gut wie nie.

Seit der Vorwoche hat diese Harmonie in der Landesregierung einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Nachdem Chatnachrichten aus dem Jahr 2016 aufgetaucht sind, in denen die damalige Innenministerin Mikl-Leitner über Sozialdemokraten den Satz „Rote bleiben Gsindl!" urteilte, ist die Stimmung getrübt. Die SPÖ hat vorzeitig auf Wahlkampf-Modus umgestellt. Weder die öffentliche noch die persönliche Entschuldigung Mikl-Leitners war dem SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl und seiner Bundes-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner genug. Mit einem offenen Brief, Plakaten und einer eigens angefertigten T-Shirt-Kollektion mit dem Sager schlachtet die SPÖ den Fauxpas der Landeshauptfrau aus.

Handynachrichten NÖ rückt mit Chats in den Fokus

Die ÖVP bringt zu ihrer Verteidigung ins Treffen, dass die privaten Chatnachrichten aus dem Handy des damaligen Kabinetts-Chefs Michael Kloibmüller illegal entwendet worden waren. Insgesamt wurde so über 4.000 Seiten Datenmaterial an den Ex-Grünen-Politiker Peter Pilz gespielt, der die Nachrichten nun peu à peu über seine Web-Plattform zackzack.at veröffentlicht. Dabei steht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka noch stärker im Fokus. Dem Waidhofner wird Parteibuchwirtschaft und Postenschacher vorgeworfen.

ÖVP und SPÖ müssen sich jetzt zusammenraufen – auch wenn der Ärger der SPÖ verständlich ist. Vor der Landtagswahl stehen noch große Zukunftsprojekte wie die Landesstrategie 2030 an, die im bewährten Miteinander besser gelingen sollten. Scheitern diese, zählen nämlich auch die Landsleute zu den Verlierern. Da wäre es dann letztlich ganz egal, wann gewählt wird.