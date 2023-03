Das Ringen um Vollzeit-Kräfte

Werbung

Mit seinem Vorschlag, die Teilzeitarbeit unattraktiver zu gestalten und im Vergleich zu Vollzeit-Beschäftigten geringe Sozialleistungen in Aussicht zu stellen, hat ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher eine nachhaltige Debatte losgetreten. Hintergrund ist der veritable Arbeitskräftemangel in so gut wie allen Branchen. Auch für die Aufrechterhaltung des Sozialsystems braucht es mehr Menschen in der Vollerwerbstätigkeit.

Fakt ist: Österreich hat die zweithöchste Teilzeitquote in der EU. Und die bevorstehende Pensionierungswelle der Baby-Boomer verschärft die Situation bis zum Jahr 2034 weiter.

Bei der Diskussion muss aber unterschieden werden, ob jemand freiwillig oder unfreiwillig weniger arbeitet. Österreichweit sind rund 1,3 Millionen Erwerbstätige in Teilzeitjobs – davon vorwiegend Frauen.

Überhaupt geht jede zweite Frau einer Teilzeitbeschäftigung nach, einem Drittel davon fehlt das passende Job-Angebot oder es zwingt sie die Betreuungspflicht dazu. Hier kann die in Niederösterreich angekündigte Kinderbetreuungs-Offensive für Erleichterung sorgen. Ein Großteil der restlichen zwei Drittel könnte mehr arbeiten. Vielfach spielen hier die Zeichen der Zeit eine Rolle. Für heutige Generationen steht oft die Work-Life-Balance im Fokus. Freizeit wird wichtiger als ein 40-Stunden-Job.

Die Palette der Lösungen für diese Misere ist so vielschichtig wie das Problem selbst. Statt der Schlechterstellung der Teilzeitkräfte sind aber Anreiz-Systeme für Fulltime-Jobs zielführender – und zwar auf allen Ebenen.

Eine Steuererleichterung für Vollzeit-Erwerbstätige kann ebenso helfen wie Entlastungen für Pensionistinnen und Pensionisten, die länger arbeiten wollen. Aber auch auf der Arbeitgeberseite muss nachgeschärft werden. Denn für Unternehmen sind zum Beispiel Überstundenzuschläge bei Teilzeitbeschäftigten günstiger als bei Vollzeitangestellten. Wenig verwunderlich, wenn dann entsprechende Fulltime-Jobangebote fehlen.