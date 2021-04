Wie oft schauen wir neidvoll nach Deutschland, weil der große Nachbar uns anscheinend regelmäßig einen Schritt voraus ist? In der Pandemie hat sich das Blatt gewendet. Bei den nur langsam in Fahrt kommenden Corona-Impfungen hat Österreich in Relation auf die Bevölkerung die Nase vorn. Gleiches gilt für die Wirtschaftshilfen. Für Unternehmen greift die heimische Regierung tiefer in die Tasche.

Nicht einmal vergleichbar ist die Situation bei der Teststrategie. Während hierzulande täglich hunderttausende Abstriche in den flächendeckend organisierten Standorten abgenommen werden – auch in Betrieben und sogar mobil in Bussen wird getestet –, fehlt diese Infrastruktur in Deutschland gänzlich. Das geht so weit, dass in unserem Nachbarland die genaue pandemische Situation nur schwer abschätzbar ist. Die offiziell niedrigeren Inzidenzen im Vergleich zu Österreich sind ein Ergebnis davon. Unser Land gilt als Vorbild.

Vor allem Niederösterreich hat schon sehr früh auf die Tests gesetzt. Die Strategie funktioniert dank einer intakten Sozialpartnerschaft, krisenerprobter Gemeinden und zahlreicher Freiwilliger. Sie sind einmal mehr das Rückgrat im Land und riskieren ihre Gesundheit, um anderen zu helfen.

Und weil die Lieferung der Vakzine schleppend läuft, wird uns das Testen noch viele Wochen begleiten. Auch bei den geplanten Öffnungsschritten im Mai. Umso erstaunlicher ist, dass laut einer Umfrage der Universität Wien beinahe jeder Zweite nicht oder nur selten testen geht. Dabei wäre es so einfach, zur Sicherheit sich und andere mit der Momentaufnahme eines negativen Ergebnisses zu schützen. Viel bequemer lässt sich Solidarität nicht leben.