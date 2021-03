Vor einem Jahr trat er in Kraft – der erste Lockdown unserer Geschichte. Ein Jahr vorher haben wohl nur Krisenmanager und Politikwissenschaftler gewusst, was das ist. Heute wissen wir es alle. Die meisten halten sich auch brav an die mittlerweile eingelernten Hygieneregeln, haben ein Arsenal an Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken sowie Desinfektionsmitteln zuhause und gehen regelmäßig testen. Homeschooling sind wir genauso gewohnt wie Homeoffice, geschlossene Wirtshäuser und hitzige Debatten in den sozialen Medien.

Dieses eine Jahr Corona hat unsere Gesellschaft verändert. Es hat unseren Blick auf die Welt und unsere Mitmenschen verändert. Und es hat uns ängstlicher gemacht. Das heimtückische Virus ist allerdings gekommen, um zu bleiben – folglich müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, wie wir wieder ohne Angst weiterleben können. Diese Frage wird es auch sein, die das zweite Corona-Jahr prägt: Die Impfungen werden uns Sicherheit geben – die Mutationen werden aber dafür sorgen, dass das Virus weiter eine Rolle in unseren Leben spielt.

Die politischen Entscheidungsträger müssen nun den Spagat hinkriegen – weg vom Ausnahmezustand, hin zu einer kontrollierten Normalität. Die Schulen sind schon offen, die Geschäfte auch. Seit Anfang der Woche dürfen Kinder und Jugendliche wieder gemeinsam im Freien sporteln. Bald schon müssen Wirtshäuser, Theatersäle, Veranstaltungszentren, Sportplätze, Fitnesscenter und Bäder öffnen dürfen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln und gegen Nachweis gültiger Tests sollte das trotz hoher Fallzahlen auch in Niederösterreich möglich sein. Denn ein zweites Jahr Ausnahmezustand hält unsere Gesellschaft nicht aus.