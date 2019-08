Trotz Schredder-Affäre im Bund, oder Kinderbetreuungsdebatte im Land. Noch ist das Vorwahlgeplänkel überschaubar. Mit Schulbeginn geht der Intensivwahlkampf richtig los. Dann sind alle Parteien auf ihre Funktionäre angewiesen. Bei den meisten von ihnen ist die Neuwahl auf wenig Gegenliebe getroffen.

Sie müssen aber bei Hausbesuchen und Verteilaktionen Botschaften von oben an den Mann bringen. Jedoch ist diesmal die Gefahr groß, dass die Motivation der Gemeinderäte & Co. – die noch dazu wenige Monate später um ihre eigene Stimme im Gemeinderatswahlkampf rennen – enden wollend ist. Sogar bei der stets hochprofessionell organisierten ÖVP. Dort wird erstmals auf das in Niederösterreich so erfolgreiche Vorzugsstimmenmodell verzichtet. „Alle Kraft für Sebastian Kurz“ heißt die Devise.

Dabei hat der interne Kampf zwischen den Bünden um den Parlamentseinzug „ihres“ Kandidaten wesentlich zum Wahlerfolg 2017 beigetragen. Bei der SPÖ mag wiederum die Parteichefin nicht so recht an der Basis ankommen. Und im Kampf der Spitzenkandidatinnen stiehlt ihr – auch in weiten Teilen der roten Klientel – Beate Meinl-Reisinger von den NEOS die Show. Grüne und Liste Jetzt sind entspannt. Hier scheint der Weg ins bzw. aus dem Parlament ohnehin ein Selbstläufer zu werden.

Bleibt die FPÖ. Sie geht mit dem größten Malus ins Wahlrennen. Doch die Freiheitlichen zeigen sich kämpferisch. „Jetzt erst recht lautet das Motto“. Die Landes-FPÖ hat für August eine Urlaubssperre verhängt. Es wird eifrig an Strategien getüftelt. Leicht möglich, dass die negativen Auswirkungen des Ibiza-Videos bis zum 29. September weiter eingedämmt werden. Gründe dafür gäbe es jetzt schon genug.