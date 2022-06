Den Jungen gehört die Zukunft

Werbung

Jungen Menschen eilt der Ruf voraus, sich nicht für Politik zu interessieren. Stimmt nicht, zeigen unter anderem die Analysen des Politikwissenschaftlers Peter Filzmaier. Im Gegenteil: Die Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre hat bei Jugendlichen das Interesse an den politischen Geschehnissen beflügelt.

Allerdings: Studien zeigen auch, dass sich Jugendliche von der Politik nach wie vor nicht ernstgenommen fühlen. Von den Medien übrigens auch nicht. 15 Jahre nach der Senkung des Wahlalters ist das ein bedauerlicher Befund. Denn tatsächlich ist es so, dass in der Politik in Gemeinden, Land und Bund sehr oft das Wort Zukunft verwendet wird – die Lösungen dann aber wenig zukunftstauglich sind. Gerade Corona und die Teuerungswelle sind dafür gute Beispiele: „Koste es, was es wolle“ ist in der Bundespolitik in den vergangenen beiden Jahren zum Prinzip geworden – der Staat schüttet Dutzende Milliarden Euro aus, um die Folgen von Corona und Inflation möglichst für alle Bürgerinnen und Bürger abzufedern.

Wählen mit 16 Peter Filzmaier: „Politische Bildung ist nicht wie Fahrradfahren“

Allerdings ohne etwas an den bestehenden Strukturen zu ändern. Die Lohnnebenkosten bleiben damit hoch wie eh und je, die Steuerlast drückend und die Bürokratie überbordend. Und dennoch: Kaum ist das eine Anti-Teuerungspaket beschlossen, fordern Teile der Opposition schon das nächste.

Die Rechnung für diese Politik auf Kosten der Zukunft werden die künftigen Generationen zahlen – auch wenn sie von den großzügigen Zahlungen aktuell kaum etwas haben. Die 16-Jährigen dürfen nun zwar wählen, aber nicht mitreden. Auf Dauer kann das kein Zustand sein. Es gibt viele Themen, in denen zuerst einmal die Perspektiven und Ideen der jungen Menschen gefragt sind: Die Palette reicht von der Zukunft des Arbeitsmarktes über die Gesundheitsversorgung am Land bis hin zur Klimakrise, mit deren dramatischen Folgen sie leben lernen müssen. Weil wir „Alten“ es versäumt haben, rechtzeitig ausreichend viel dagegen zu unternehmen.