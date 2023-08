Der Klimawandel als Chance

Wir haben die Bilder noch vor Augen. Einen Monat ist es her, als auf der Ferieninsel Rhodos verheerende Waldbrände wüteten. Auch für Dutzende Familien aus Niederösterreich wurde der Traumurlaub zum Alptraum. Aktuell melden Gebiete auf dem griechischen Festland sowie auf Teneriffa erneut heftige Brände.

Das sind die markantesten Auswirkungen, wie der Klimawandel den Tourismus direkt beeinflusst. Und diese Folgen werden nachhaltig sein. Stand früher für viele Familien der jährliche Trip nach Caorle am Programm, um an der oberen Adria 14 Sonnentage ohne Unterbrechung genießen zu können, werden mittlerweile auch hierzulande die Sommermonate immer wärmer und trockener. Das birgt aber auch Chancen für heimische Beherbergungsbetriebe. Immer mehr Destinationen in den westlichen Bundesländern wie Salzburg oder Tirol zeigen es vor. Dort, wo lange einzig der Wintertourismus für Nächtigungen gesorgt hat, sind jetzt oftmals im Sommer schon mehr Urlauber zu begrüßen. Auch internationale Gäste werden ob der (vergleichsweise) moderaten Temperaturen in Österreich immer mehr. Voraussetzungen dafür sind passende Unterkünfte aller Kategorien und touristische Angebote für Jung und Alt.

So kann auch Niederösterreichs Tourismus langfristig profitieren. Nachdem mit den steigenden Temperaturen der Wintertourismus in Niederösterreichs Bergen ohnehin bald zur Herausforderung wird, liegen die Potenziale ganz klar im Sommer. Dazu gehört die ganzjährige Nutzung der Skiregionen, die mit sportlichen Aktivitäten und als Kühloasen punkten können. In ihren Kampagnen setzt die Niederösterreich Werbung verstärkt auf die „Sommerfrische“. Der Begriff aus dem 19. Jahrhundert beschreibt die Erholung der Städter am Land. Zum Kulturangebot, der Kulinarik rund um den Wein und speziell dem Radtourismus steht nun die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Samt öffentlicher Anreise.

Der regenerative Tourismus, wie er genannt wird, soll in Niederösterreich für Gäste und Natur Erholung bieten. Das trifft den Zeitgeist. Und werden künftig die Angebote noch vielfältiger, können Touristen wie Landsleute überzeugt werden, dass man nicht in den Süden zu fahren braucht, um zu wissen, dass es in Niederösterreich ja doch am schönsten ist.